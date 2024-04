Sosta selvaggia a Fiumicino | prosegue la stretta della polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – Un weekend intenso per le attività, che hanno visto tra l’altro l’incremento dei controlli “anti”, in considerazione delle molte presenze di bagnanti, turisti e residenti, registrate sul litorale diin questi giorni, caratterizzati dal bel tempo e dalle temperature “semi-estive.” “Le attività principali che ci hanno visto impegnati hanno riguardato la rilevazione degli incidenti stradali. Nove, infatti, i sinistri registrati, fortunatamente senza gravi conseguenze, nelle principali località balneari del territorio. – ha sottolineato il Comandante di, Daniela Carola che ha diretto le operazioni di prevenzione e sicurezza messe in atto sul territorio ...