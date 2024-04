Sonia Bruganelli e il lusso su Instagram | “Ecco perché lo pubblico”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 8 aprile 2024)questa sera debutterà come opinionista de L’Isola dei Famosi dopo essere stata per due edizioni alla corte di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Un ruolo che conosce bene e in cui ritroverà anche Greta Zuccarello, ballerina che ha lanciato a Ciao Darwin. Greta Zuccarello: chi è e dove abbiamo già visto la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi https://t.co/Xx4zwl4ls2 #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 8, 2024 Intervistata da La Stampa,si è detta emozionata ma rilassata per il nuovo ruolo. “Ho anche una trasmissione su Mediaset Infinity: I libri di. Lì ospito Premi Strega, scrittori e scrittrici impegnati. Non vivo quindi solo di show leggeri. Faccio tutto“. In questo anno l’ex signora Bonolis ha continuato a lavorare con lui, nonostante la separazione ...