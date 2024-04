“Solo soldi e carriera” Pasquino brutalizza il Pd e bastona Schlein | “Frettolosa”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 aprile 2024) «Il Pd non è più in grado di selezionare la classe dirigente. Liste per le europee?non può pensare di decidere tutto e subito». A dirlo Gianfranco, professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna.Prima il caso Bari e ora quello Torino. Cosa sta succedendo tra le file dei democratici? «Si accetta chi porta con sé una dote, che non si è in grado di valutare, lasciando spazio, a chi nei fatti, sfrutta una forza che è al governo, sapendo che qualcosa, prima o poi, riuscirà a ottenere. Si è persa la capacità di controllare la dinamica interna al Partito Democratico».Occorre, dunque, selezionare meglio la classe dirigente? «Assolutamente! Bisogna fare in modo che ci sia un poco di gavetta, che questi signori imparino che stare in un partito significa assumere delle responsabilità. In un partito si vince o si perde tutti ...