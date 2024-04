Solo baby per protesta | il Fenerbahce come l' Inter del 1961

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 aprile 2024) AGI - Hanno fatto il giro del mondo le immagini della sfida di domenica sera della Supercoppa turca in cui ilè sceso in campo con gli Under 19 e ha abbandonato il campo dopo aver lasciato che Mauro Icardi segnasse subito un gol per i rivali cittadini del Galatasaray. Unaannunciata contro il fatto che non fosse stato designato un arbitro straniero e contro un sistema calcio da cui la squadra di Istanbul si sente danneggiata, anche per le blande sanzioni per l'invasione di campo e l'aggressione ai suoi giocatori sul campo del Trabzonspor, il 17 marzo scorso. In Italia unasimile fu adottata da quella che sarebbe diventata la Grandedi Helenio Herrera nelper un mancato 0-2 a tavolino contro la Juventus. Il 10 giugno i nerazzurri scesero in campo con la Primavera, ...