Sollevamento pesi | gli italiani qualificati per le Olimpiadi di Parigi 2024 Ma occhio alle riallocazioni…

(Di lunedì 8 aprile 2024) Con il ritiro per infortunio di Giulia Miserendino dal gruppo A dei -71 kg alla World Cup di Phuket, si è concluso ufficialmente il lungo percorso della Nazionale italiana dinelle qualificazioni per i Giochi Olimpici di. Un cammino abbastanza altalenante e ricco di imprevisti soprattutto a livello fisico, che ha complicato la situazione di alcuni protagonisti del movimento azzurro in questo biennio. A conti fatti l’Italia è riuscita a qualificare direttamente per la rassegna a cinque cerchi due soli atleti tramite ranking: Sergio Massidda nei -61 kg e Nino Pizzolato nei -89 kg. Purtroppo gli altri quattrosti nostrani che hanno preso parte alla campagna di qualificazione olimpica non sono entrati nella top10 delle rispettive categorie di peso, quindi a questo punto ...

Un problema fisico ferma Giulia Miserendino nel corso della prova di Coppa del Mondo di Sollevamento pesi di Phuket , in Thailandia. L’azzurra è stata costretta al ritiro a causa di un riacutizzarsi ... (sportface)

Brutte notizie in chiave azzurra al termine dell’ottava giornata di gara della World Cup di Sollevamento pesi a Phuket (in Thailandia), valevole come ultimo evento a partecipazione obbligatoria di ... (oasport)

Va in archivio con una prestazione superlativa la nona giornata di gara della World Cup di Sollevamento pesi a Phuket (in Thailandia), valevole come ultimo evento a partecipazione obbligatoria di ... (oasport)

Sollevamento pesi, il cinese Liu Huanhua firma il record del mondo nei -102 kg e ipoteca la convocazione olimpica - Va in archivio con una prestazione superlativa la nona giornata di gara della World Cup di Sollevamento pesi a Phuket (in Thailandia), valevole come ultimo evento a partecipazione obbligatoria di qual ...oasport

