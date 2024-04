Sold out il castello di Balmoral | dove morì la regina Elisabetta

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 8 aprile 2024) Re Carlo III ha deciso di aprire al pubblico le porte della residenza scozzese della Famiglia Reale: ildi. Per decenni ilha ospitato le vacanze estive della, che prediligeva questa casa tra tutte le altre. Proprio lì, infatti, la Sovrana si è spenta l’8 settembre del 2022. I biglietti per i tour, che consentiranno ai visitatori di vedere per la prima volta l’interno del palazzo, sono andati rapidamente esauriti in appena 24 ore. L’apertura delle residenze reali al pubblico era uno dei punti della piccola rivoluzione della monarchia voluta da re Carlo III. Fin dalla sua ascesa al trono, infatti, fonti vicine al Palazzo avevano vociferato in merito all’idea di rendere le residenze più fruibili. Tuttavia il ...