Sofia Goggia scatenata da Fiorello sui due piedi sinistri | «Pensavo che l’operazione fosse andata bene Ora Schlein riparta da me» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 aprile 2024) Anon resta che scherzarci su quella foto apparsa in copertina su Sette che la ritrae con due. A «VivaRai2!» la campionessa azzurra si diverte con, commentando quell’errore in fase di ritocco del settimanale del Corriere della Sera: «Vedendomi con due, ho pensato cheal mio piedeun po’ storta. Ho pensato che gli ortopedici non avessero fatto un ottimo lavoro, nonostante me l’avessero garantito». E poi arriva la battuta finale che fa scatenare: «Ora Ellyvuole ripartire da me, il Pd deve ripartire da me». Lo showman incalza e rilancia divertito: «Questa è la dichiarazione dell’anno, ...