Sofia Goggia con due piedi sinistri | il fotografo | Non è colpa mia | il ritocco | la ' nonna' | Mamma mia come sei bella - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) ''mia cheche sei'', esordisce così Carla, la '' didavanti alla nipote (solo effettiva) ritratta in copertina con due. In realtà non si tratta di suanaturale, Carla è un'anziana e arzilla signora che gestisce un locale di gastronomia che la campio