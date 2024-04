Soddisfazione di Confai per sviluppi su Albo nazionale degli agromeccanici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Registriamo un passo avanti fondamentale verso la modernizzazione del sistema agricolo, che con la costituzione dell’potrebbe ricevere un impulso significativo in termini di razionalizzazione dei processi produttivi grazie ad una ancor più stretta collaborazione tra imprese agricole e agromeccaniche”: Leonardo Bolis, presidente diBergamo eLombardia, ha commentato in questi termini la presentazione alla Camera dei Deputati di una proposta di legge e di una risoluzione, a firma rispettivamente dell’On. Davide Bergamini e dell’On. Stefano Vaccari, al fine di istituire a livelloun. L’obiettivo comune è di dare un inquadramento giuridico adeguato agli imprenditori che erogano servizi in conto di terzi in vista di una ...