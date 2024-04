SOCIAL – Milan | Rafael Leao risponde alle critiche di Antonio Cassano |  pagliaccio!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’attaccante delè stato criticato dall’ex calciatoree la sua risposta non si è fatta attendere… “Quando giocavo io 10, 15 anni fa lui non poteva giocare neanche in squadre che lottavano per il sesto o settimo posto. Parliamo di un giocatore normale che ha forza fisica“. Queste le parole dell’ex attaccante del, che domenica sera è stato ospite al programma Rai La Domenica Sportiva, nei confronti del solito, che ultimamente è spesso nel mirino di giornalisti e opinionisti.pesanti e dirette. Lo sappiamo, l’ex giocatore italiano non ha filtri e non si è mai fatto problemi nel sparare a zero su alcuni calciatori. La risposta di ...