SOCIAL – Milan | Rafael Leao ci crede | non posso più perdere!

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sui propril’attaccante delha voluto dare la carica ai rossoneri in vista dell’intenso finale di stagione Grazie alla rete segnata contro il Lecceha trovato la via del goal per due partite consecutive. L’attaccante rossonero per tutta la prima parte di stagione ha fatto molta fatica a segnare ma ora si è sbloccato e non sembra intenzionato a fermarsi. Per lui fin qui ben 6 goal e 9 assist in 27 presenze in Serie A e altri 6 goal e 3 assist tra Coppa Italia, Champions ed Europa League. Ilsi affiderà a lui in questo finale di stagione, con i rossoneri che sono pronti a lottare per difendere il secondo posto in campionato e per vincere l’Europa League. Il portoghese su X ha quindi deciso di darsi la carica: Vengo da così ...