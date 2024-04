SOCIAL – Milan | nuovo coro per Olivier Giroud | il video virale

(Di lunedì 8 aprile 2024) Suista spopolando ildi unper l’attaccante del, a scriverlo e cantarlo una giovane tifosa e cantante rossonera Con 13 goal e 8 assiststa dimostrando ancora una volta quanto sia indispensabile per il. L’attaccante francese anche a 37 anni sta trascinando la squadra di Pioli, ormai un vero e proprio idolo dei tifosi rossoneri. Per questo non sorprende che suila giovane tifosa delYeya abbia deciso di dedicargli un bellissimosulle note di “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano: Viene dalla Francia, indossa la nove, la prende, l’aggancia e ti fa perdere la voce. Ha gli occhi di ghiaccio, un cross che mette le ali, non gli ...

