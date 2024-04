Sinner Sonego si arrendono al super tiebreak in un dispendioso match di doppio a Montecarlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si chiude subito l’avventura di Jannike Lorenzonel torneo didel Masters1000 di. Dopo quasi due ore sono i belgi Sander Gille e Joran Vliegen ad imporsi con il punteggio di 6-7 7-5 10-7: dopo un set e mezzo in cui i due azzurri hanno fatto vedere ottime cose, hanno subito il ritorno della coppia più esperta. Quaranta minuti di partita che scorrono via che è un piacere. Sia i due azzurri che i due belgi lasciano le briciole al proprio servizio, basti pensare che sono soltanto dieci i punti vinti in risposta. Si va dunque al, dove ogni minimo errore può essere fatale: ilfallo di Gille lancia il duo azzurro, che si prende un altro punto sulla battuta avversaria e chiude la prima frazione. E la seconda invece svolta dopo avvero poco. Tre ...