Sinner realizza il sogno di Arthur | si allena con un giovane con paralisi cerebrale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024) E’ iniziato il Rolex Masters di Monte-Carlo, primo Masters 1000 sulla terra della stagione 2024 di tennis. Occhi puntatissimi su Jannik, fresco vincitore del Miami Open. In attesa del suo debutto a Monte-Carlo, città in cui vive, l’azzurro ha regalato unad un tifoso speciale. Ancora un gesto da applausi per, che non smette mai di stupire. L’altoatesino si èto conDelaye, untennista francese con. La gioia di Arhtur Delaye “Graziemento fantastico stasera con Jannik. Grazie per la tua generosità e gentilezza. Che grande momento per me, come giocatore con disabilità, condividere il campo con un giocatore così leggendario. ...