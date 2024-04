Sinner | niente “rifiuto” a Le Iene | martedì in onda la sfida a ping pong con Stefano Corti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) Come annunciato, dopo l’iniziale “” a Le, alla fine Janniksi è concesso alla trasmissione, accogliendo l’invito di. Il tennista aveva originariamente rispedito al mittente la richiesta dell’inviato, accorso a Monte-Carlo, di giocare una partita a, sostenendo che “dopo il trattamento” fosse tardi.ha quindi acconsentito e la suacon la Iena andrà in scena nella puntata di9 aprile, in prima serata su Italia 1, condotta da Veronica Gentili con Max Angioni. Oltre al numero due del ranking Atp, saranno ospiti (in studio) il cantante Tananai e l’attrice Michela Giraud. SportFace.