Sinner cuore d’oro | a Montecarlo realizza il sogno di un ragazzo disabile | “Non dimenticherò mai questo giorno” VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Che Jannikabbia une che sia campione di gentilezza è ormai cosa nota. Ne sono una dimostrazione i palleggi scambiati in sedia a rotelle con Alfie Hewett, campione paralimpico di tennis, o l’episodio in cui mantenne l’ombrello ad una raccattapalle sotto la pioggia. Adesso il campione azzurro si trova aper giocare un importante torneo che potrebbe proiettarlo verso il primo posto, Djokovic permettendo.giocherà anche il doppio con Sonego ed è tra i principali favoriti nel torneo singolare Master 1000, benché la terra rossa non sia esattamente la sua specialità. Tra un allenamento e l’altro il tennista altoatesino ha però trovato il tempo per scambiare due palleggi con Arthur Delaye, giovane tennista ...