Sinner | chiusura totale | ma c’è ancora domani

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 8 aprile 2024), l’ipotesi sembra essere ormai destinata a tramontare. C’è però un piano B. E, mal che vada, c’è sempre. Nelle ultime ore non si sta parlando d’altro che di questo. Sulla stampa come sui social. E ci sta. Tutti sarebbero curiosi di scoprire, a questo punto, se l’ipotesi sul piatto andrà in porto o se, invece, non se ne farà niente. Non ètempo di rivelazioni, però. Non è questo, pertanto, il giorno in cui scopriremo se Janniksarà portabandiera azzurro alle prossime Olimpiadi di Parigi o meno. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itDi certo c’è solo che tutti lo vogliono e che sarebbe un rappresentante perfetto per il Bel Paese. Con i risultati strabilianti che ha ottenuto negli ultimi mesi, nessuno probabilmente lo meriterebbe più di lui. Il Coni, però, non ha voluto ...