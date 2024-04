Simona Ventura sulla paresi facciale | Mi sto curando | ci vuole tempo ma passerà

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 aprile 2024) La conduttrice di Citofonare Rai2 ha rassicurato i fan dopo il malore che l'ha colpita nelle ultime ore.sta meglio dopo essere stata colpita da unaparziale. La conduttrice è apparsa in studio domenica mattina con parte del viso bloccato ma, nonostante la preoccupazione del pubblico, ha continuato a condurre il programma accanto a Paola Perego. In un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato che sta seguendo delle cure e che il problema scomparirà col. Il video di domenica mattina su Instagram che ha allarmato i fan della showgirl La ex conduttrice di Mai dire gol merita a pieno titolo il soprannome di "Super Simo", come dimostra ancora una volta la sua forza …