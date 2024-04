Simona Ventura conduce con paresi facciale | “Niente di grave | solo il freddo”

(Di lunedì 8 aprile 2024)una puntata di “Citofonare Rai2”, un’incidente che ha attratto il pubblico, lei tranquillizza gli spettatori Nell’ultima puntata di “Citofonare Rai2“, oggi condotta da, uno strano incidente ha attirato l’attenzione del pubblico. La conduttrice, nota per la sua verve e la sua professionalità, ha affrontato la trasmissione con metà del viso affetta da una lieve. Tuttavia, l’energia e il coraggio dihanno conquistato il pubblico, mentre la sua volontà di trasmettere serenità è stata ammirata da tutti. Già dall’inizio della trasmissione, è stato evidente che c’era qualcosa di diverso nel viso della conduttrice. Tuttavia,ha affrontato la situazione con grande ...

Che malattia ha Simona Ventura ? La conduttrice ieri è stata vista nello studio di Citofonare Rai Due con una vistosa paresi facciale : Cosa è successo al suo occhio? Simona Ventura non ha rimandato ... (donnapop)

Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Non c’è pace per Simona Ventura . Riesce a riconquistare la conduzione di un programma dopo anni di oblio, quelli che l’hanno perfino condotta a esperienze ... (dayitalianews)

Simona Ventura , la scoperta choc dopo la paralisi al volto. Lo abbiamo raccontato ieri, la donna è arrivata in diretta a Citofonare Rai 2 raccontando di avere mezza faccia paralizzata. La donna, ... (caffeinamagazine)

Simona Ventura racconta la paresi…" - Simona Ventura ha condotto la puntata di oggi di Citofonare Rai2 con una paresi su una metà del viso, ma ha voluto rassicurare tutti sulla sua situazione. Quando il regista… Leggi ...informazione

Simona Ventura si presenta in tv con il volto bloccato: le cause - Simona Ventura ha il volto bloccato a causa di una paralisi facciale. In tv ha spiegato che la causa potrebbe essere il freddo e che si tratta di una condizione passeggera ...105

Simona Ventura e la paresi alla faccia: «Mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata, ho avuto molta paura», come sta la conduttrice - «Crederci sempre, arrendersi mai» è il motto di Simona Ventura. Una frase che dà coraggio, voglia di vivere, di provare e di farcela. La conduttrice non si è ...ilmessaggero