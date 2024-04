“Siete d’accordo | false” Uomini e Donne | Gianni Sperti smaschera due dame e si prende il pubblico

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tornain tv e anche le discussioni. Questa volta però molti delsi trovanoconche, nella puntata dell’8 aprile, ha accusato due protagoniste di essersi accordate. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato nel momento in cui Maria De Filippi ha informato i presenti circa il fatto che Federico fosse uscito sia con Tiziana, sia con Aurora. Il cavaliere aveva detto in una scorsa puntata di di essere interessato solo alla Tropea. Ma nel frattempo l’altra gli ha lasciato il numero, così i due si sono visti a cena insieme. Davanti a questa situazione, la conduttrice è intervenuta e chiesto sarcasticamente alla dama come mai si fosse creata questa situazione, dato che fosse amica di Aurora. A quel punto, è intervenuta la Tropea dicendo di non ...

Centrodestra, accordo ancora work in progress: “Stanno lavorando le segreterie regionali” - Gela. Il centrodestra locale non ha una soluzione unitaria per la candidatura a primo cittadino. Le strade sono diverse ma sicuramente non saranno le ...quotidianodigela

Francia, Italia e Germania si incontrano per lo sviluppo congiunto di tecnologie verdi e digitali - Bruno Le Maire, Robert Habeck e Adolfo Urso discutono l'urgenza di sbloccare il potenziale tecnologico e di innovazione in Europa per migliorare la produttività e la competitività. Sostegno mirato all ...adnkronos

Acquista da 0.7€/sett - Israele ha ritirato le truppe di terra combattenti dal sud di Gaza, lasciando Khan Yunis dove stanno rientrando gli sfollati palestinesi. Secondo fonti dell'Idf è l'avvio della Terza Fase ...lastampa