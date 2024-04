Sicilia, Webuild assume primi 65 tecnici specializzati in centro formazione Belpasso - (Adnkronos) - "Abbiamo assunto 65 persone che sono state formate nella nostra scuola di formazione di Belpasso, nel Catanese, e contiamo di assumerne 7mila ...webmagazine24

Operai e tecnici altamente specializzati nei cantieri, al via i corsi per 45 calabresi - Occhiuto con l’assessore Calabrese e l’ad di Webuild Salini hanno incontrato i futuri professionisti da inserire nel settore delle infrastrutture ...corrieredellacalabria

Infrastrutture ferroviarie: “In Sicilia investimenti strategici per rivoluzionare i trasporti” - Sono 7.000 i posti di lavoro stimati necessari nel complesso per realizzare i grandi progetti che Webuild ha in corso in Sicilia, con 1.700 persone già ...sicilianews24