Sicilia | infrastrutture ferroviarie | Regione e Webuild | “Investimenti strategici per rivoluzionare i trasporti”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Sono 7.000 i posti di lavoro stimati necessari nel complesso per realizzare i grandi progetti cheha in corso in, con 1.700 persone già oggi impegnate nei cantieri, tra diretti e terzi. Obiettivo del gruppo, all’opera sugli otto progetti affidati da Rfi e Anas, gruppo Fs, è contribuire ala mobilità sostenibile dell’Isola nei prossimi anni, in particolare sulla direttrice Palermo-Catania-Messina, creando in parallelo sviluppo e lavoro specializzato, con una formazione professionale specifica realizzata in collaborazione con lana. Sono i dati emersi questa mattina, 8 aprile, nell’incontro con la stampa a Palazzo d’Orléans, alla presenza del presidente dellana Renato Schifani, ...

Settemila posti di lavoro in Sicilia per le nuove infrastrutture, i progetti di Webuild nell’isola - Obiettivo del gruppo, all’opera sugli otto progetti affidati da Rfi e Anas, gruppo Fs, è contribuire a rivoluzionare la… Disclaimer - Il post dal titolo: «Settemila posti di lavoro in Sicilia per le ...mondopalermo

Intesa Regione Calabria-Webuild, al via primi corsi per 45 - Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l'amministratore delegato del Gruppo Webuild Pietro Salini, accompagnato da Gianni De Gennaro presidente di Eurolink, il consorzio di imprese ch ...ansa

In Sicilia investimenti strategici per rivoluzionare i trasporti - PALERMO (ITALPRESS) - Sono 7.000 i posti di lavoro stimati necessari nel complesso per realizzare i grandi progetti che Webuild ha in corso in Sicilia, con ...italpress