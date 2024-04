Si finge carabiniere e ruba 30mia euro a un’anziana dicendole che la nipote aveva avuto incidente

(Di lunedì 8 aprile 2024) L'uomo ha truffato un'anziana di 91 anniche laera appena incorsa in unstradale, e chiedendole di pagare una cauzione in contanti affinché venisse rilasciata.

