Sesta giornata B Interregionale | situazione gruppi e rischi per la Stamura nei Play-Out

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)della seconda fase in B, ne mancano due alla fine. Questa ladei trein cui il campionato è stato diviso alla fine della stagione regolare. Marchigiane protagoniste nel Gold ma pure nel Silver, solo laa qualcosa nel gruppo-Out dove si gioca per la permanenza in categoria. Gold. Bramante Pesaro, Matelica, Virtus Roma 16; Goldengas Senigallia 14; Loreto Pesaro 12; Fiumicino 10; Palestrina 8; Val di Ceppo 4. Prime sei ai-off per la B Nazionale, per le altre stagione finita. Silver. Porto Recanati 20; Ferentino 14; Amatori Pescara, Viterbo, Carver Roma 12; Teramo 10; Pisaurum Pesaro, Cagliari 8. Prime 2 ai-off, per le altre stagione finita. ...