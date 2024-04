Serre idroponiche | all’Ics Giovanni XXIII di Recale si “coltiva” il futuro

(Di lunedì 8 aprile 2024), in aula asi “” il. Risultati più che incoraggianti per gli alunni delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “di”, diretto da Matrona De Matteis; i ragazzi hanno sperimentato e utilizzato leper lazione dell’insalata, del basilico e del pomodoro: un nuovo modo di osservare e di studiare i fenomeni naturali. “La serra idroponica – argomentano i prof Mariantonietta Gentile e Gabriele Tartaglione, responsabili del progetto – è una struttura in grado di replicare ciò che accade in natura nelle diverse fasi della vita della pianta. In pieno inverno, gli ...

