Serie D | Abbiamo regalato la partita» | dice sconsolato Beretti Il Lenz piange al fotofinish Il Borgo quasi non ci crede | prima vittoria esterna

(Di lunedì 8 aprile 2024) LENTIGIONE 2SAN DONNINO 3 LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto, Martini (Casucci 12’ st) Nava, Sabotic, Cortesi, Manzotti, Battistello (Roma 39’ st) Nappo (Sala 12’ st) Nanni, Formato, Montipó (Bocchialini 39’ st). A disp. Zovi, Capiluppi, Grifa, Manco, Macchioni. All.SAN DONNINO (3-5-2): Piga, Davighi, Varoli, Vecchi, Tarantino, Bertipagani, De Luca, Carollo, Ferretti, G. Rossi ( Kashari 6’ st) Bongiorni (Calmi 35’ st). A disp. M. Rossi, Carlappi, Valcavi, Censi, Bisconti, Marcellini, Caniparoli. All. Baratta. Arbitro: Barbetti di Arezzo (Corbelli e Angelini di Rimini). Reti: pt Bertipagani 21’; st Ferretti 4’, Formato 14’, Sala 20’, Calmi 50’. Note: ammoniti Nappo, Rossi, Tarantino, Carollo, Montipó, Varoli, Roma, Calmi, Manzotti. Espulso De Luca 26’ st, per fallo non in azione di gioco. Per la legge dei ...

