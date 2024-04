SERIE C UNICA

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)C playoff Basket 2000 75 Cmp Global 68 Basket 2000: Soncini ne, Alberione 18, Dias 18, Caroli 16, Paparella 8, Pedrazzi ne, Defant 2, Martelli ne, Amadio 5, Lusetti 8, Maramotti. All. Baroni. Cmp Global: Poli 3, Zanetti 8, Domenichelli 5, Fin 7, Lelli 11, Pederzini 14, Sorrentino ne, Ben Salem 4, Mazzotti 5, Garuti, Beretta 11, Vitale ne. All. Tasini. Arbitri: Meloni e Ronda. Note: 25-18; 49-33; 61-51. Medicina 62 Francesco Francia 67 Virtus Medicina: Murati 9, Curione 6, Poluzzi 9, Sabattani 3, Folli 3, Cattani 3, Lorenzini 2, Iattoni 7, Zambon 10, Ronchi ne, Martini 10, Galvani ne. All. Dalpozzo. Francesco Francia: Chiusolo 8, De Ruvo 14, Degregori ne, Marzatico 4, Tosini ne, Bavieri 3, Bianchini 18, Oyeh, Forino ne, Vivarelli 2, Balducci 6, Almeoni 12. All. Mondini. Arbitri: Boudrika e Puliti. Note: 18-14; 33-36; 52-46. I risultati: Baskers-Scandiano ...