Serie C NOW girone C 35esima giornata quarta sconfitta casalinga del Crotone contro il già retrocesso Brindisi

(Di lunedì 8 aprile 2024)2 Marcatori: 7° Tumminello ( R ), 34° Falbo, 62° Trotta(3-5-2): D’Alterio, Leo, Battistini, Bove, Giron, Bruzzaniti (Felippe), Zanellato (D’Errico), Vitale (Viniciu), Tribuzzi (Cantisani), Tumminello, Comi (Costadinov). All. Zauli(3-5-2): Sao, Calderoni, Bonnin, Monti, Galazzini (Zerbo), Petrucci (Vona), Pinto, Martorelli (Labriola), Falbo, Pagliuca (Guida), Trotta (Bagatti). All. Losacco Arbitro: Marco Di Loreto di Terni Ass. Andrea Zezza di Ostia Lido Francesco Picciche’ di Trapani Quarto giudice: Gianpasquale Tedesco di Battipaglia Ammoniti: Falbo, Zanellato, Angoli: 7 a 4 per ilRecupero: 1 e 4 minuti Spettatori: 3.984 incasso euro 13.013,69 Mister Zauli nel post partita: “Non conosco aggettivi per definire la squadra ...

