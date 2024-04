Serie C 2023 24 | alla Juve Stabia basta lo 0-0 a Benevento | è matematicamente promossa in Serie B

(Di lunedì 8 aprile 2024) Afa festa la. Nel posticipo della 35esima giornata allo stadio Ciro Vigorito la sfida contro i giallorossi si è conclusa sullo 0-0, punteggio che permetteformazione stabiese la vittoria matematica del girone C diC e la conseguente promozione diretta inB. Grande impresa della squadra allenata da Guido Pagliuca, che sfrutta il primo match point disponibile per l’accesso al campionato cadetto al termine di una stagione strepitosa. Primo tempo che fatica a decollare, con le due squadre che si studiano nella parte iniziale di gara. La prima occasione capita alcon Improta, che colpisce di testa quasi a colpo sicuro, ma è bravissimo Thiam a salvare tutto e a mantenere il risultato in ...

Il Brasile batte il record storico di morti per dengue - Nelle prime tredici settimane del 2014 il Brasile ha già superato il record storico annuale di morti per febbre dengue. Lo riferisce il ministero della Salute secondo cui alla data dell'8 aprile i dec ...ansa

Serie B 2023/2024, media voto arbitri: comanda Doveri - Stilata la classifica degli arbitri di Serie B 2023/2024 per media voto: comanda Daniele Doveri. Ultimo posto per Chiffi Stilata la classifica degli arbitri di Serie B 2023/2024 per media voto: comand ...sampnews24

Inter, l'Udinese come la Juventus: nessun altro è riuscito in una statistica - Il cross di Lazar Samardzic trasformatosi in gol con la colpevole complicità di tutta la difesa dell`Inter è diventato un dato storico in questa Serie A 2023/24.calciomercato