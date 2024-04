(Di lunedì 8 aprile 2024) Bologna 2016 71 Montebelluna 82 Bologna 2016: Tinsley 14, Reinaudi 17, Gamberini 2, Fontecchio 2, Bianchini, Graziani 9, Ranieri 4, Lusvarghi 3, Azzano 9, Zedda 11. All. Lunghini. Montebelluna: Vanin 25, Grani 7, Cazzolato 15, Crivellotto 11, Favotto ne, Borsetto 5, Da Rin 12, Rossato ne, Quagliotto ne, Deganello, Cecchinato 4, Milani 3. All. Osellame. Arbitri: Vincenzi e Cantarini. Note: parziali 17-17; 31-36; 50-60. Olimpia Castello 78 San Bonifacio 81 Olimpia Castello: Masrè 6, Costantini 16, Castellari ne, Ferdeghini 6, Grotti 2, Dieng 9, Adeola 3, Galletti 8, Casanova ne, Torri 16, Zhytaryuk 12. All. Giordani. San Bonifacio: Poiesi 3, Bevilacqua 2, Tondini 4, Moretti 8, Ferrazza 10, Trentini 12, Pantano ne, Tommasetto 19, Zambonin 7, Rigon 16. All. Zappalà. Arbitri: Di Giuseppe e Di Lello. Note: parziali 25-22; 39-35; 64-62. I risultati: Piadena-Monfalcone 82-87, Sansebasket ...

Archiviata la sosta di Pasqua, vissuta da capolista dei play-in Gold di Serie B Interregionale, L’Use Computer Gross è pronto ora ad alzare l’asticella, per provare a rendere più agevoli, almeno ... (sport.quotidiano)

Giacomini sbaglia il tiro della vittoria dopo un match tutto ad inseguire Senigallia , 8 Aprile 2024 – La Goldengas cede a Roma contro la Virtus 48-47 in un match sempre condotto dai locali, spinti, ... (vallesina.tv)

Valdiceppo 75 Bramante 65 : Rimsa 23, Di Toro ne, Bischetti 14, Speziali 4, Buscaroli 13, Meschini 15, Casuscelli 3, Facciolà, Rath 3, Rimolo ne. All. Filippetti. Bramante Pesaro : Cavedine ne, ... (sport.quotidiano)

SERIE B INTERREGIONALE - Montebelluna batte Bologna 82-71, San Bonifacio vince contro Olimpia Castello 81-78. Classifica: Sansebasket Cremona e Montebelluna in testa con 16 punti.msn

Bramante Pesaro sconfitto da Valdiceppo, complicata la situazione nel Play in Gold di SERIE B INTERREGIONALE - Il Bramante Pesaro perde contro il Valdiceppo in una partita difficile. Nonostante un buon gioco, la squadra umbra si impone con un vantaggio di 10 punti. La situazione si complica per il Bramante, ma ...ilrestodelcarlino

Basket SERIE B INTERREGIONALE Play-in Gold. Un’altra prova super per l’Use. Battuto Casale e top 4 sicura - L'Use Empoli vince contro il Junior Casale garantendosi un posto nei play-off e il vantaggio di giocare la decisiva partita in casa. Giannone e Sesoldi si distinguono nella vittoria per 89-80.msn