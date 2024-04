Serie A | posticipo Udinese-Inter 1-2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 aprile 2024) 22.45 E' ormai countdown scudetto per l'(+14 sul Milan secondo), che ribalta al 'Bluenergy' la pericolante:1-2. I nerazzurri fanno il match, Okoye vola su due conclusioni di Calhanoglu, ma al 40'sono i friulani a passare:tiro-cross senza pretese di Samardzic, incomprensione Sommer-Dumfries e palla in rete. Altra gran parata di Okoye su Lautaro. Rigoreal 55' (Okoye abbatte in uscita Thuram):Calhanoglu pareggia. Decisivo anticipo di Mkhitaryan su Thauvin,pronto a colpire,al 95' palo Lautaro e tap-in del raddoppio di Frattesi.