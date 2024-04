Serie A | La guerra tra Cassano e Leao | da “è un giocatore normale che ha forza fisica” al ‘pagliaccio’

Manca solo la firma , ma è ormai tutto fatto per l’arrivo del play/guardia Filippo Guerra nel roster di Ferrara Basket 2018 in vista del prosieguo di stagione dei biancazzurri, ad una settimana ... (sport.quotidiano)

Calcio, Serie D: cade ad Ascoli il Vastogirardi e si ritrova di nuovo in “zona rossa” - Si interrompe dopo due pari ed un successo la striscia del Vastogirardi che, complici gli altri risultati, si ritrova nuovamente in zona ...molisenetwork

Those About to Die: Il primo teaser trailer della Serie con Anthony Hopkins sull'epoca dei gladiatori - In Italia la nuova Serie sarà disponibile in streaming su Prime Video.comingsoon

Serie C: Mantova promosso, poker Avellino e Atalanta, Juventus ko - La domenica di calcio regala la seconda squadra promossa in Serie B: si tratta del Mantova di Davide Possanzini. Poker dell'Avellino, Juve Next Gen ko.sport.virgilio