Serie A | la classifica aggiornata dopo la 31ª giornata | l’Inter risbatte il Milan a -14!

Juve Stabia, il pari a Benevento è d'oro: è promozione in Serie B - Si conclude la cavalcata vincente degli uomini di Pagliuca: promozione diretta arrivata proprio sul terreno di gioco dei diretti rivali ...tuttosport

Calcio: Juve Stabia in Serie B, è festa a Castellammare - La Juve Stabia torna matematicamente in Serie B, dopo il pareggio (0-0) in casa del Benevento, e a Castellammare di Stabia sono cominciati i festeggiamenti per un ritorno aspettato quattro anni. (ANSA ...ansa

Udinese-Inter 1-2, pagelle: Mkhitaryan di lusso, male Dumfries, Frattesi decisivo, Okoye show - Serie A - I voti ai protagonisti di Udinese-Inter 1-2 con le pagelle della partita: il migliore è Mkhitaryan, che gioca una partita straordinaria ...eurosport