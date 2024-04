Serie A 2023 2024 | rigori a favore e contro | ecco la classifica

(Di lunedì 8 aprile 2024) Laaggiornata dei calci di rigore adella. Nell’ultima stagione sono state Sassuolo, Napoli e Roma quelle ad aver beneficiato di più tiri dagli undici metri (10), ma nessuna delle tre è stata infallibile: un errore per i neroverdi, due per i partenopei e tre per i giallorossi. Segue la Lazio a quota 8 con due errori. Poi l’Atalanta a 7. Juventus a 6, Inter e Milan a 5. Salernitana e Sampdoria quelle che invece si sono viste fischiare più. La formazione blucerchiata ora è inB e al suo posto c’è il Genoa di uno che dal dischetto è stato un maestro: Alberto Gilardino. Nella scorsa stagione, pochissimiin casa Verona: uno fischiato a ...

