Serie A 2023 2024 | oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo 31 giornate

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ledellatrentunocon quella dello scorso campionato. Sorridono Inter e Bologna, ma anche il Milan. Crolli verticali invece per Lazio e soprattutto Napoli. Molto male, in chiave salvezza, anche Sassuolo e Salernitana, protagoniste di un passo indietro non indifferente. Di seguito ecco lee unfa. LE31Inter 79 (+28) Milan 68 (+12) Juventus 62 (+3) Bologna 58 (+14) Roma 55 (-1) Atalanta 50* (-2) Napoli 48 (-30) Lazio 46 (-15) Torino 44 (+2) Fiorentina 43* (+1) Monza 42 (+1) Genoa 38 (in ...

Il Brasile batte il record storico di morti per dengue - Nelle prime tredici settimane del 2014 il Brasile ha già superato il record storico annuale di morti per febbre dengue. Lo riferisce il ministero della Salute secondo cui alla data dell'8 aprile i dec ...ansa

Serie B 2023/2024, media voto arbitri: comanda Doveri - Stilata la classifica degli arbitri di Serie B 2023/2024 per media voto: comanda Daniele Doveri. Ultimo posto per Chiffi Stilata la classifica degli arbitri di Serie B 2023/2024 per media voto: comand ...sampnews24

Inter, l'Udinese come la Juventus: nessun altro è riuscito in una statistica - Il cross di Lazar Samardzic trasformatosi in gol con la colpevole complicità di tutta la difesa dell`Inter è diventato un dato storico in questa Serie A 2023/24.calciomercato