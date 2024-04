Serbia | ambasciatore Gori apre la mostra “Fabbricare valore  Inclusività | innovazione e sostenibilità”

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’d’Italia in, Luca, ha aperto oggi presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Belgrado ladi pezzi d’arredo italiano dal titolo “”, che sarà visitabile fino al 31 marzo. L’iniziativa è stata realizzata dall’Ufficio Ice di Belgrado in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, Confindustriae Camera di Commercio Italo-Serba in occasione dell’Italian Design Day 2024 (IDD2024). I pezzi di arredo italiano esposti sono stati messi a disposizione dalle aziende importatrici Artefacto, Alba Dominante, Mega Concept, Nitea e Novolux: pezzi iconici del design “Made in Italy” tra ...

Serbia, in Ambasciata incontro su impiego lavoratori stranieri - L'ambasciata d'Italia in Serbia ha ospitato una tavola rotonda sulle condizioni del mercato del lavoro serbo per i lavoratori stranieri. (ANSA) ...ansa

Bambina di due anni scomparsa in Serbia, l'Iterpol lancia l'allarme: si cerca Danka in tutta Europa. Il giallo del video a Vienna - Allerta in tutta Europa per la scomparsa di Danka Ilic, una bambina di due anni sparita nel nulla il 26 marzo in Serbia. La piccola è sfuggita ...msn

Bimba di 2 anni scomparsa in Serbia: l’Interpol emette avviso per la piccola Danka, ricerche in tutta Europa - L'Interpol, l'organizzazione per la cooperazione di polizia e il contrasto del crimine internazionale, ha emesso un avviso giallo per la scomparsa di Danka ...fanpage