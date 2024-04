Serata di terrore ai Giardini Porcinai | due uomini accoltellati in un drammatico confronto

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un’atmosfera di paura ha avvolto i, di fronte alla stazione di Arezzo, quando unadomenicale si è trasformata in uno scenario da incubo. Un uomo tunisino di 40 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Donato con gravi ferite dopo aver ricevuto cinque coltellate in un violento alterco che ha macchiato di sangue l’area. La tensione si è scatenata poco dopo le 20, quando le urla di aiuto di una ragazza hanno squarciato il silenzio del tramonto, richiamando l’attenzione dei passanti sui dueferiti, uno dei quali giaceva in una pozza di sangue sulla pista ciclabile adiacente al parco. I soccorsi, prontamente arrivati sul posto, hanno trovato il 40enne in condizioni critiche, con ferite profonde a volto, arti e addome, rendendo necessario il suo trasporto immediato in codice rosso ...