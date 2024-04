Sequestrata e torturata per 2 mesi | si salva chiudendosi nel bagno di un negozio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una donna è scappata dal suo aguzzino rinneldi undopo duedi sevizie. È successo a Seffner, nella periferia di Tampa, in Florida, dove il cassiere di una stazione di servizio ha raccontato di aver visto una donna entrare e chiedere aiuto per poi chiudersi inattendendo l’arrivo della polizia. “Urlava e piangeva e diceva: ‘Mi serve aiuto, mi serve aiuto’. È corsa ine si è chiusa dentro. Aveva il viso gonfio e gli occhi neri. Aveva tutta la faccia tumefatta”, ha detto il testimone, Ashraf Zakhar, come riportato dal giornale locale Fox 13 Tampa Bay. La donna, della quale non si conosce il nome, avrebbe poi raccontato agli agenti di essere stata vittima di un sequestro durato oltre due. Il presunto aguzzino, poi ...

