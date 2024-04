Sephora Kids | perché l’ossessione delle bambine per i prodotti di bellezza sta diventando preoccupante

Sempre più bambine ossessionate da prodotti di bellezza e creme antirughe (le chiamano “Sephora Kids”) - Il fenomeno delle “Sephora Kids” vede bambine tra gli 8 e i 13 anni ossessionate da cosmetici antinvecchiamento e lozioni per il viso.greenme

Allarme "Sephora Kids". L’ossessione a 8 anni per creme e sieri anti invecchiamento - Sempre più bambine fanno ricorso ai prodotti di bellezza usati dalle mamme. Si truccano e poi scambiano i video su TikTok. I rischi per lo sviluppo ormonale.quotidiano

11 Things That Delighted Us Last Week: From Charming Floss to Tissue-Box Covers - Perhaps actor Simu Liu draws his Kenergy from these sweet-corn-flavored chips, which he compares to a corn soufflé and included on the list of items he can’t live without. “You can crush a bag in a ...nymag