Semplificazione e rapporto fisco-contribuente | al Plaza Hotel Caserta il 61° Congresso nazionale dei Giovani Commercialisti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Affrontare tematiche attuali e di grande rilevanza per la professione e per il sistema fiscale nel suo complesso. Ma anche approfondire le dinamiche della compliance, esplorare le strategie nella lotta all’evasione fiscale e verificare l’effettivo livello didegli adempimenti che, ad oggi, sembra restare una chimera. Saranno i temi di riferimento del prossimoUNGDCEC, al quale prenderanno parte esponenti delle istituzioni e di categoria, ma anche del mondo accademico e rappresentanti delle imprese. Due giorni di lavoro dedicati alla categoria, con l’organizzazione di numerosi workshop e di tavole rotonde che avranno come protagonista principale la riforma fiscale, offrendoci la chance di ridefinire iltra, mirando a una ...