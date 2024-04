Segue Travaglio | ne pagherà il prezzo | l' ex Pd e la profezia sulla brutta fine di Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) L'ex dem Enrico Borghi, ora senatore di Italia Viva, avverte la segretaria: "Uscendo dal Pd, a seguito della sua mutazione genetica, ebbi modo di dire a un autorevole esponente riformista: 'farete tutti ladei Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie'. È quello che sta avvenendo.decide di seguire la 'linea', e di brandire l'arma della questione morale per regolare i conti con gli avversari interni, e ricondurre sotto il morso un partito che nella maggioranza degli iscritti non l'aveva votata. Neil fio, perché usare la clava etica su commissione (addirittura esterna) per regolare conti politici è un esercizio che presenta il conto, e anche rapidamente", scrive il capogruppo di Iv al Senato in un post pubblicato sui ...