(Di lunedì 8 aprile 2024) massarosa 11 MASSAROSA: Lunardini, Benedetti, Bertolucci, Ali A., Del Dianda, Orlandi, Bartoli, Misuri, Cheli, Gandini, Larini C.. A disp. Farnesi, Maneschi, Tomei, Ali F., Pulina, Larini M., Cappè, Frisoli, Prendi. All. Misuri.: Bedei, Del Giudice, Mosti, Canesi, Verduci, Di Benedetti, Giulianelli, Youssefi (15’ st Grossi), Donati (15’ st Del Sarto), Costa, Vatteroni. A disp. Boni, Lorenzetti, Granai, Musto, Giunta, Cucurnia, Ofretti. All. Alberti. Arbitro: Fondi di Pistoia. Marcatori: 30’ pt Vatteroni (MO), 10’ st Gandini (MA).- Ilnon va oltre l’1-1 con il Massarosa e rallenta la propria corsa verso la promozione. Al Vignali i ragazzi di Alberti dominano la prima frazione e dopo qualche occasione respinta dalla difesa dei lucchesi, Vatteroni sblocca il ...

Seconda Fivizzanese a un punto dal Montignoso - La capolista costretta al pari dal Massarosa. Ottima prestazione della Carrarese giovani che segue le due prime della classe ...lanazione

Calcio. Dilettanti: si riparte per il rush finale - Pisa 6 aprile 2024 – Dopo la pausa pasquale si torna in campo per il rush finale dei campionati dilettanti. Tante le pisane in lotta per i rispettivi obbiettivi. In Promozione l’Urbino Taccola gioca ...msn

In Seconda Categoria mancano cinque turni al termine della regular season. La capolista Montignoso sogna. Fivizzanese, operazione sorpasso - Il campionato di Seconda Categoria a Massa Carrara si avvia verso la conclusione con il Montignoso in testa seguito dalla Fivizzanese. La Carrarese Giovani è ormai fuori dalla lotta per la promozione.lanazione