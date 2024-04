Se Potessi Dirti Addio | Il Figlio Di Simona Izzo Nel Cast | È Polemica!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Se: ildi, Francesco Venditti, fa parte del. In molti hanno criticato la cosa, ritenendo che si tratti di nepotismo! Seè la fiction Mediaset con Gabriel Garko e Anna Safroncik, molto chiacchierata anche per via della decisione della rete di concluderla in poco tempo trasmettendo molte puntate a distanza ravvicinata. Anche se in tanti hanno apprezzato la fiction, è arrivata anche qualche critica per via del fatto che nelc’è stato anche ildi. Se: Francesco Venditti nel, ...