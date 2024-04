Se l’occidente scarica Israele La nostra confusione morale è pericolosa e suicida

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Quando e perché la vita americana è diventata così grossolana, ae ingovernabile?”, si domanda Ayaan Hirsi Ali su Unherd in un articolo tratto dalla sua lectio per il Premio Russell Kirk. “Nel suo classico saggio del 1993, ‘Defining Deviancy Down’, il defunto senatore Daniel Patrick Moynihan ha offerto una spiegazione semantica. Ha concluso che, poiché la quantità di comportamenti devianti è aumentata oltre i livelli che la comunità può ‘permettersi di riconoscere’, abbiamo ridefinito la devianza in modo da esentare comportamenti che eravamo abituati a stigmatizzare, alzando allo stesso tempo silenziosamente il livello ‘normale’ nelle categorie in cui il comportamento è ora anormale rispetto a qualsiasi standard precedente. Le ragioni dietro questo, ha detto, erano l’altruismo, l’opportunismo e la negazione – ma il risultato è stato lo stesso: l’accettazione ...