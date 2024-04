Se Giulietta è di colore è vietato criticare Finise a denunce | un caso internazionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) A digitare su Google “nera Londra” la maggior parte dei link riguarda ancora il famoso modello dell'Alfa Romeo. Segno evidente che la notizia non ha “bucato”, nonostante l'inevitabile scia di polemiche che si sta portando dietro. In sintesi, dall'11 maggio al 3 agosto prossimi il Duke of York's Theatre della capitale inglese metterà in scena una versione del dramma shakespeariano Romeo ediretto da Jamie Lloyd, più volte alle prese con le rivisitazioni del classico, e interpretato da Tom Holland che torna a teatro dopo gli esordi della versione musical di Billy Elliott (2009), conosciuto nel cinema per il ruolo di Spider Man e compagno della bellissima attrice Zendaya. Se Holland farà Romeo, molto più divisiva la scelta di Francesca Amewaduh-Rivers nel ruolo di: il suo curriculum è indiscutibile, laureata ...