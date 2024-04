Se chiama la Polizia Postale potrebbe essere una truffa Attenzione al numero 0243333011

(Di lunedì 8 aprile 2024) Con una tecnica di spoofing negli ultimi giorni alcuni malfattori stanno usando il verotelefonico delladi Milano per chiedere bonifici. Come difendersi....

Un 43enne è stato arrestato a Caserta: bloccato mentre abusava di una senza fissa dimora, una volta in Questura ha aggredito i poliziotti.Continua a leggere (fanpage)

La questura di Milano sta indagando su alcuni casi di truffa segnalati nell’area del capoluogo lombardo. Gli autori del reato, ancora ignoti, avrebbero usato la tecnica dello spoofing per farsi ... (open.online)

Le truffe corrono online e chi le progetta scova costantemente modalità nuove per cercare di raggirare gli utenti ancora troppo pronti a cliccare su link o proposte che provocheranno soltanto grossi ... (iodonna)

Si chiama spoofing la nuova truffa telefonica - Lo ha segnalato in questi giorni la Questura di Milano: sono in aumento le persone che hanno ricevuto una telefonata dal numero 0243333011, quello della Polizia ...settenews