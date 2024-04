Scudo Verde a Firenze | Giorgetti | “Nessuno stop per gli Euro 6”

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 - “per i veicoli6 e nel 2024 solo monitoraggio”. È quanto ha affermato l’assessore alla Mobilità di Palazzo Vecchio Stefanorispondendo in Consiglio comunale a un question time di Barbara Felleca (Iv). “Lonon prevede alcuna limitazione per i veicoli6 – ha aggiunto -. L’area a basse emissioni, controllata da 77 porte telematiche, sarà attuata quando il Ministero del Trasporti e Infrastrutture rilascerà l’autorizzazione. Ad oggi non abbiamo una data. Giovedì scorso gli uffici hanno incontrato tecnici del Ministero per la documentazione probabilmente invieranno una comunicazione alla quale gli uffici comunali risponderanno e successivamente sarà rilasciata l’autorizzazione”. “Con lo ...

Protetto dallo Scudo blu, lo oscura la logistica - Il Santuario di Santa Maria del Fonte a Misano è minacciato da un progetto di urbanizzazione che potrebbe comprometterne la vista. La diocesi di Cremona e la comunità locale si mobilitano per difender ...ilgiorno

In otto punti la Firenze dei sindacati: altoltà su multe, Peretola e multiutility - Il piano di Cgil, Cisl e Uil presentato alle forze politiche in corsa per le Comunali di giugno. «Chiediamo uno scatto in avanti» ...corrierefiorentino.corriere

La Firenze del futuro in macro aree, da multiutility a turismo: le proposte dei sindacati - Firenze, 5 aprile 2024 - Otto macro aree sulla 'Firenze di domani': Cgil, Cisl e Uil hanno presentato un documento unitario per le prossime azioni di governo della città, in vista delle prossime comun ...lanazione