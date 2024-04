(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 apr. (askanews) – Per l’è un tentativo di governo e maggioranza di occupare l’informazione Rai in vista delle Europee, per la maggioranza è invece l’che vuole “imbavagliare” gli esponenti del governo, limitandone l’esposizione tv alle più strette esigenze informative sull’attività istituzionale. La delibera sulla parche da martedì sarà in votazione in Commissione di Vigilanza Rai costituisce un ulteriore terreno di, con qualche sfumatura anche all’interno degli schieramenti. A firmare gli emendamenti di maggioranza, i commissari di FdI, Lega e Noi MOderati: l’obiettivo è depotenziare la delibera proposta dall’Agcom e consentire una maggiore presenza tv dei membri del governo. Tema su cui la maggioranza è compatta, con anche Forza Italia a favore di un ammorbidimento ...

“Questa chicane è ancora più pericolosa. Non mi sento a mio agio in gruppo verso la foresta”. Con queste parole Mathieu van der Poel , campione del mondo in carica e vincitore della passata edizione ... (ilfattoquotidiano)

Elezioni europee, un voto che accentua gli egoismi dei partiti - Lo Scontro tra Pd e 5 Stelle si radicalizza, ma la prospettiva del proporzionale alle Europee crea tensioni anche nel centrodestra ...corriere

Scontro su par condicio, opposizione protesta: modifiche inammissibili - Roma, 8 apr. (askanews) – Per l’opposizione è un tentativo di governo e maggioranza di occupare l’informazione Rai in vista delle Europee, per la maggioranza è invece l’opposizione che vuole “imbavagl ...askanews

Assalto di Fdi e Lega alla Par condicio per favorire il governo. Conte: “Scempio della libertà di stampa”. Pd: “Un’emergenza” - Modificare le norme per la par condicio per far sì che, chi ha ruoli istituzionali, possa avere più spazio di parola. E di fatto favorire la maggioranza al governo. A meno di due mesi dalle elezioni E ...ilfattoquotidiano