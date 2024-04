‘Sconfinando’ solidale In 180 al trekking della Pa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il serpentone giallo diè partito da piazza Aranci a Massa, ha attraversato il litorale per risalire fino a Carrara e raggiungere la frazione di Sorgnano. In 180 ieri hanno percorso i 25 kmpasseggiata a scopo benefico destinata a raccogliere fondi per la Pubblica Assistenza. Un grande successo per la giornata dia cui hanno contribuito sole e temperature quasi estive. I camminatori, tutti con l’inconfondibile maglietta gialla, si sono avviati lungo il Frigido e hanno proseguito il tragitto sulla spiaggia tra i primi bagnantistagione. Per i più allenati poi la risalita verso monte, mentre per gli altri erano a disposizione i pulminiPubblica Assistenza che li hanno accompagnati all’arrivo. Gli ingredienti, dalla prima edizione di due anni fa, sono sempre gli ...