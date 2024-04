Scivola durante un’escursione e precipita per decine di metri dalla ferrata del Crench | gravissimo un 30enne

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il Soccorso alpino ha recuperato in fondo alladeldi Idro (Brescia) unto per diversi. Le sue condizioni sono gravissime ed è ricoverato alla Poliambulanza.

